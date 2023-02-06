هل وثيقة العمل الحر تؤثر على دخل الضمان الاجتماعي؟

تواصل – فريق التحرير:

قال حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن وثيقة العمل الحر لاتؤثر على المستفيد من الضمان الاجتماعي.

وأضاف ردًا على سؤال لأحد المستفيدين عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية”.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

عبارة عن برنامج تم وضعه بموجب التشريعات يحقق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي والتأهيل والتدريب، وتقديم فرص العمل المناسبة لدعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة لتحسين جوانبهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

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التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور:

-الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هذا الرابط (اضغط هنا).

-اختيار “تسجيل جديد”.

-تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

-إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

-كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

-تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”.

الاستعلام عن الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يمكن الاستعلام عن أهلية الفرد في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الضمان الاجتماعي المطور لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المتطور.

الضغط على قائمة “دراسة الأهلية”.

نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور.

في حالة الأهلية ستظهر قيمة الدفعة المستحقة.

في حالة عدم الأهلية، فيمكنك التعرف على الأسباب، ثم رفع اعتراض على الأهلية.

في حالة كان لك دفعات سابقة لم تحصل عليها، فستُضاف في حسابك بأثر رجعي.

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أسباب عدم الأهلية في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

قد تظهر بعض الأسباب لعدم أهلية المستفيد أهمها:

-عدم تسجيل شخص من أفراد الأسرة يسكن في نفس المسكن.

-أن يكون لديك دخل مرتفع يؤثر على الأهلية في البرنامج، فيؤثر على كافة أفراد الأسرة المستفيدة.

-تجاوز الحد المانع للضمان المطور.

-عدم وجود عقد إيجار نشط.