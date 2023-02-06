بعد الزلزال.. توقعات بتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول وفيضانات شرق المتوسط

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عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تقلبات جوية في منطقة شرق المتوسط.

تقلبات جوية على منطقة شرق المتوسط

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين فإن من المتوقع تقلبات جوية على منطقة شرق المتوسط تشمل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وشمال مصر وشمال المملكة.

التأثيرات المصاحبة للتقلبات الجوية

وأضاف خبير الطقس أن التأثيرات المصاحبة للتقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدا منطقة شرق المتوسط، تتمثل في:

1 – انخفاض في درجات الحرارة.

2 – هطول أمطار من غزيرة لغزيرة جداً.

3 – جريان سيول وفيضانات خاصة على السواحل

4 – تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات.

5 – رياح عاتية تصل إلى أكثر من 100 كم/س.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

وفجر اليوم، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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