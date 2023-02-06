ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 198 ريالًا

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 6 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 226.77 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.87 ريال.

عيار 21 يسجل 198.43 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 198.43 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 170.08 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.28 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.38 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7052 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1587 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 226,767 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 196.64 ريال، 52.44 دولار، وعيار 18 وصل إلى 168.55 ريال، 44.95 دولار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 224.73 ريال، 59.93 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 206.01 ريال، 54.94 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1.887.77) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1.977.66) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2.157.45) ريال.

عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.78 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.27 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.52 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6999 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1575 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225.042 ريال.

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