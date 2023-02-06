3 خطوات لتسجيل “الأرملة” في “حساب المواطن”

تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن خطوات تسجيل الأرملة التي لاتملك دخلاً سوى الضمان في البرنامج.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول المتطلبات اللازمة لإضافة أرملة ليس لديها دخل سوى الضمان في “حساب المواطن”.

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الخطوات المطلوبة لتسجيل الأرملة

وحددت “خدمة المستفيدين”، الخطوات المطلوبة لتسجيل الأرملة وإضافة التابعين، عبر إرفاق المستندات التالية:

-صك حصر الورثة.

– شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة.

-في حال عدم وجود تابعين يلزم ارفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن)،

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.