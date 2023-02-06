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ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يسجل 80 دولارًا للبرميل
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ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يسجل 80 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يسجل 80 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يسجل 80 دولارًا للبرميل
٠٩:١٩:٥٤ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا في بداية التعاملات، اليوم، بعد أن هبطت نحو ثمانية في المئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبحسب “رويترز”، جاء هذا الهبوط بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسة على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو0.2 في المئة إلى 80.10 دولار للبرميل الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا بزيادة 0.2 في المئة أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ثلاثة في المئة يوم الجمعة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة وهو ما عزز بدوره الدولار.

انخفاض أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع ، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.

وبلغ “برنت” أدنى مستوى خلال جلسة الجمعة الماضية 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير ، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا 2.49 دولار أو 3.3% إلى 73.39 دولار، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارا و73.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير.

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النفط ينخفض إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع.. و”برنت” عند 80 دولارا

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