حصيلة جديدة.. مصرع 76 شخصًا وإصابة 440 آخرين في زلزال تركيا

تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، فجر اليوم الاثنين، إلى 76 شخصًا، وإصابة أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

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توابع الزلزال

وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

وقال وزير الداخلية التركي، إنه حتى الآن وقعت 6 هزات أرضية في ولاية قهرمان مرعش، تجاوزت شدتها 6 درجات، كان أكبرها بقوة 6.6 درجات.

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نشاط الزلازل في تركيا

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.