الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 111 قتيلًا و516 مصابًا

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أعلنت وزارة الصحة السورية، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وأثر على البلاد، صباح اليوم، ارتفع إلى 111 قتيلًا و516 مصابًا.

هزات أرضية تابعة للزلزال أثرت على سوريا

وأوضحت أن الزلزال العنيف ضرب تركيا وتبعته هزات أرضية أثرت على مدن مختلفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وانهيار مئات المنازل في حلب وحماة واللاذقية.

الدفع بعشرات من سيارات الإسعاف

وأضاف أنه تم إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف، وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة.

توقف حركة النقل بالقطارات على كافة الخطوط

وأعلنت الخطوط الحديدية السـورية، إيقاف حركة النقل بالقطارات على كافة الخطوط كإجراء احترازي ريثما يتم الكشف على الجسور ومسارات شبكة السكك الحديدية نتيجة الهزات الأرضية.

الزلزال بلغت قوته 7.8 ريختر

وفجر اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

تركيا تقع على خط صدع زلزالي عميق

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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