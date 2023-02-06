أصوات مخيفة.. شاهد ما وثقته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة بأحد المتاجر ما حدث لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم.

وأوضح الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته “العربية”، كيف تعرض المتجر والمنطقة لزلزلة عنيفة واهتزاز مخيف استمر لأكثر من دقيقة تقريبًا.

أصوات غريبة ومخيفة لحظة وقوع الزلزال

وبين الفيديو الأرض وهي تهتز بقوة، جراء الزلزال العنيف، حيث أسقطت الهزات الأرضية محتويات المتجر وسط أصوات غريبة ومخيفة عمت المكان في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم.

الزلزال بلغت قوته 7.8 ريختر

وفجر اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

وحسب السلطات التركية، فقد لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون وانهارت العديد من المباني فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 8.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وذكرت هيئة الكوارث التركية أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تقريبًا، فيما أفادت تقارير أولية بسقوط ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعشرات الجرحى في عدد من الولايات بجنوبي تركيا.

تركيا تقع على خط صدع زلزالي عميق

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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