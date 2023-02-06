احذر أن تتقلد بـ “إبليس”.. 3 طرق تجنبك مصير “الشخص المتعالي”

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نهى الإسلام عن الكبر والتعالي، وحذر أشد التحذير من يتحلون بهذه الصفة المقيتة التي كانت سببًا في طرد إبليس من رحمة الله من أن ينالهم غضب الله وعقابه في الآخرة.

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صفات الشخص المتعالي

الكاتب رمضان جريدي العنزي في صحيفة “الجزيرة”، حدد مجموعة من الصفات التي يتسم بها الشخص المتعالي كما يبين على النحو التالي:

– له هيئة خاصة، وكلام خاص، ومشية خاصة، ونظرة خاصة، وسلام خاص، ورداء خاص، وطريقة خاصة يتعامل بها مع الآخرين، بتلك التصرفات والصفات يحاول إبهار الناس، حتى وإن لم يكن ناجحًا ومتميزًا وله تفرد حقيقي.

– له عقد نفسية، باعتقاده القاصر بأنه أفضل الناس وأرقاهم وأحسنهم، وأنه لا مثيل له، ولا يمكن تكراره، بل ويستميت من أجل الوصول للمكانة العالية بأي طريقة كانت.

-دائمًا يتحدث بصيغة الأنا المتضخمة، عن نفسه وعن عبقريته وعن ذكائه وقدراته الفائقة، وإمكانياته الهائلة، مستخدماً أسلوب المقارنة بينه وبين غيره من الناس، كي يثبت للآخرين بأنه الأفضل منهم والأقدر والأنجح، محقرًا من شأنهم.

-يعاني المتعالي بشكل عام من مرض يجعله عديم الاستقرار نفسياً، متقلب المزاج والمعنويات بشكل دائم، سريع الإنفعال والتذبذب، لديه قلق وتوتر وأرق واكتئاب، لا يستقر على حال ولا مآل، لا يعرف التواضع، ويشعر دائمًا بأنه عظيم ومهم، لا يستمع للنصح والإرشاد، بل يريد فرض آرائه ومعتقداته.

-المتعالي معجب بنفسه ومسرور بها قولاً وفعلاً، ويظن نفسه بأنه فوق النقد والتقويم، ولا يقبل أحدًا أن يناقشه إلا فيما يناسب غروره، له فلسفته الخاصة، ورافض لواقعه الحقيقي، ويحاول أن يكون مغايرًاً في كل شيء.

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كيف تبتعد عن التعالي والغرور؟

وقدم الجريدي، مجموعة من النصائح التي يدعو من خلالها إلى نبذ التعالي والغرور على النحو التالي:

-على الإنسان العاقل الحصيف أن يبتعد كليًا عن التعالي على الناس، وأن يحذر أن يعجب بنفسه وعمله وصفته.

-عليه أن يحاسب نفسه، وأن يجاهدها حتى لا يقع في قلبه التكبر والتعالي والغرور، لأنها صفات مقيتة لا يعقل أن يتصف بها الإنسان السوي.

-أن يكون على بينة وبصيرة من أمره، لأنه في الأول والأخير إنسان ضعيف خلقه الله من ضعف، وهو على ضعف.

واستشهد الكاتب بآيات من القرآن تنهى عن الكبر والتعالي وتذم المتعالين المتكبرين المغرورين في أكثر من موضع، فقال تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ}، وقال عز وجل: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ}، وقال تعالى: {وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ}،

وقال تعالى: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ}، وقال تعالى: {لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا}، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}.