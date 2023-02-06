مصرع 42 شخصًا وإصابة 200 في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال

تواصل – وكالات:

أفادت وكالة الأنباء السورية، فجر اليوم الاثنين، بمقتل 42 شخصًا وإصابة 200 في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال.

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مصرع 42 شخصًا وإصابة 200

وحسب “سبوتنيك”، فقد نقلت الوكالة عن معاون وزير الصحة السوري، أن نحو 42 شخصًا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.

وأضاف أنه تم إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف، وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة.

مصرع 24 وإصابة 100 في حلب

وفي حلب، أكد رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة أن 24 شخصًا لقوا مصرعهم، بمستشفى الرازي وأصيب 100 وانهار 20 بناء في مناطق متفرقة من المحافظة وفرق الإنقاذ تواصل عملها.

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توقف حركة النقل بالقطارات على كافة الخطوط

وأعلنت الخطوط الحديدية السـورية، إيقاف حركة النقل بالقطارات على كافة الخطوط كإجراء احترازي ريثما يتم الكشف على الجسور ومسارات شبكة السكك الحديدية نتيجة الهزات الأرضية.

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الزلزال بلغت قوته 7.8 ريختر

وفجر اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

تركيا تقع على خط صدع زلزالي عميق

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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