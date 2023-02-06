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“بايدن” يوجه بمساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر
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“بايدن” يوجه بمساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر

“بايدن” يوجه بمساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر

“بايدن” يوجه بمساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر
٠٨:٤٠:٠٢ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس الأمريكي بايدن، بتوجيه مساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا بالزلزال في تركيا وسوريا.

وقال البيت الأبيض في نبأ عاجل إن بايدن يوجه لتقييم خيارات الاستجابة الأمريكية للمناطق الأكثر تضررًا جراء الزلزال.

نشاط زلزالي

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالى 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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