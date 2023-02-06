جراء زلزال تركيا.. مشاهد للعالقين تحت الأنقاض في مدينة حلب السورية

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، مشاهد للعالقين تحت الأنقاض في حلب السورية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم.

وأوضح الفيديو المتداول أشخاصًا عالقين في عفرين شمال مدينة حلب في سوريا، والتي تأثرت بشكل مباشر بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

وصباح اليوم، ضرب زلزال مدمر، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

مصرع 25 ودمار 150 منزلًا

وأعلنت مصادر حكومية تركية عن مصرع ما لا يقل عن 21 شخصًا على الأقل جراء الزلزال، وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى.

هزات ارتدادية في عدة دول عربية

وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق، وذلك بعدما تسبب في مقتل العشرات في تركيا ودمار مئات المباني في المدن التركية المختلفة.

وشعر بالزلزال العنيف سكان لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

أردوغان: جميع الأجهزة في حالة تأهب

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن جميع الأجهزة ذات الصلة في حالة تأهب بسبب زلزال ولاية قهرمان مرعش بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ.

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