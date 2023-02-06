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هاشتاق “صيام الاثنين” يتصدر الترند.. ومغردون: اغتنموا الفرصة
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هاشتاق “صيام الاثنين” يتصدر الترند.. ومغردون: اغتنموا الفرصة

هاشتاق “صيام الاثنين” يتصدر الترند.. ومغردون: اغتنموا الفرصة

هاشتاق “صيام الاثنين” يتصدر الترند.. ومغردون: اغتنموا الفرصة
٠٨:٢٧:٠٦ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “صيام الاثنين” الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما عدد مغردون فضل صيام يومي الاثنين والخميس، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يحرص على صيامهما.

أهمية صيام الاثنين

واستدل مغردون على أهمية صيام يوم الاثنين خاصة في شهر رجب بقوله (ص): من صامَ يومًا في سبيلِ الله، باعدَ اللهُ وجهَهُ عن النـارِ سبعينَ خريفًا “..أي: سَبعين عامًا.

وأضاف مغرد قائلاً: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ”.

وتابع مغرد ثالث قائلا: الصيامُ في الأشهر الحُرُم أشد استحبابًا وأعظم أجرًا فاغتنموا ماوفقكم الله إليه من إدراك هذا الشهر الحرام وأروا الله من أنفسكم خيرًا.

وقال مغرد: الصوم صحيًا حمية معجزة ليش.. يعطيك احساس التحكم والسيطرة والخروج من ادمان الأكل، يقلل كميات الإنسولين بالجسم، يعطي البطن راحة جبارة، ينظف خلايا الجسم ويجدد جهاز المناعة بالكامل.

وأضافت أخرى: يقول بعض من اعتاد صوم الاثنين والخميس: لو يعلم صاحب الهم والغم قدر الأنس والانشراح الذي يكون للصائم بعد فطره -في ليلته كلها- لداوم عليه”.

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الكلمات الدلالية:
السعودية الصيام المملكة تريند صيام الاثنين فضل الصيام

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