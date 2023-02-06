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إغلاق 4 طرق مؤدية للمسجد النبوي.. تعرف على أهم البدائل
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إغلاق 4 طرق مؤدية للمسجد النبوي.. تعرف على أهم البدائل

إغلاق 4 طرق مؤدية للمسجد النبوي.. تعرف على أهم البدائل

إغلاق 4 طرق مؤدية للمسجد النبوي.. تعرف على أهم البدائل
٠٨:١٣:٢٤ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استكمالاً لمشروع “رؤى المدينة” القابضة، أغلق مرور منطقة المدينة المنورة، 4 طرق رئيسة مؤدية للمسجد النبوي الشريف.

وشملت عمليات الإغلاق طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الواقع بعد نفق تقاطع الطريق مع طريق الأمير عبدالمجيد، وطريق المطار من أمام مؤسسة النقد، وإغلاق جزءين من طريق الملك فيصل المحيطة بالحرم النبوي، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

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الطرق البديلة

ونوّه مرور المدينة، على الراغبين بالذهاب إلى المسجد النبوي أن يسلكوا طريق الملك فهد أو طريق سلطانة أو طريق أبو بكر الصديق “السلام” أو طريق عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – أو طريق الأمير عبدالمحسن “قربان”.

وقال إن ما يجري من تحويلات وإغلاقات هو أمر وقتي سينتهي بعد زمن يسير، داعيًا مستخدمي الطرق بأن يكونوا عونًا وشركاء في تيسير الحركة المرورية خلال الفترة القادمة.

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