ضحايا وانهيار منازل.. تأثير زلزال تركيا على الدول العربية المجاورة

تواصل – وكالات:

استيقظ سكان تركيا والدور المجاورة، صباح اليوم الاثنين، على وقع زلزال مدمر، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة بعنف.

وبالقرب من مدينة غازي عنتاب، وقع الزلزال المدمر الذي تبعته هزة أرضية أخرى بعد ما يقارب ربع ساعة بلغت شدتها 6.3 درجة على مقياس ريختر.

عشرات القتلى والجرحى وانهيار 150 منزلًا

وأعلنت مصادر حكومية تركية عن مصرع ما لا يقل عن 25 شخصًا على الأقل جراء الزلزال، وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى.

تأثير زلزال تركيا على الدول العربية المجاورة

وشعر بالزلزال العنيف الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، سكان لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مبانٍ وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وحسب “العربية”، فقد شعر السكان بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي سوريا شعر سكان دمشق واللاذقية بهزات قوية، وفي مصر تعرضت العاصمة لزلزال شعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

وأعلن الدفاع المدني السوري، أن عشرات الضحايا والأشخاص عالقون تحت الأنقاض شمال غربي البلاد نتيجة انهيار مبان بسبب زلزال “كهرمان مرعش” القوي في تركيا.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بانهيار مبنى من 8 طوابق في مدينة حماة وقتل 8 أشخاص شمالي البلاد من جراء الزلزال.

وأكد مدير صحة حلب وصول عشر وفيات إلى مستشفى الرازي بحلب، وعشرات المصابين جراء الزلزال.

وخرج الناس في دمشق وكذلك في مدينتي بيروت وطرابلس اللبنانيتين إلى الشارع سيرًا على الأقدام واستقلوا سياراتهم للابتعاد عن مبانيهم في حالة الانهيار.

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