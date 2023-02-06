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الأعداد تتزايد.. مصرع 25 شخصًا في زلزال تركيا والعشرات يطلبون المساعدة (فيديو)

الأعداد تتزايد.. مصرع 25 شخصًا في زلزال تركيا والعشرات يطلبون المساعدة (فيديو)

الأعداد تتزايد.. مصرع 25 شخصًا في زلزال تركيا والعشرات يطلبون المساعدة (فيديو)
٠٧:٥٥:٤٤ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

ضرب زلزال قوي جنوبي تركيا، فجر الاثنين، حيث بلغت قوته 7.9 درجة بمقياس ريختر، وفقًا لإدارة الطوارئ والكوارث في تركيا.

وبلغ عدد الضحايا حتى الآن 25 قتيلاً، فيما لازال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض يطلبون المساعدة، على ما أفادت فضائية “الإخبارية”.

 

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شدةالزلزال

وقال المعهد الأمريكي للزلازل، إن قوة الزلزال بلغت 7،9 درجات. وأضاف أن الزلزال الذي وقع في تركيا وصلت توابعه إلى الدول المحيطة بتركيا مثل العراق ولبنان ومصر والأردن وقبرص.

وأشار المركز الألماني للأبحاث إلى أن الهزة الأرضية وسط تركيا على عمق 10 كيلومترات.

وقال وزير الداخلية التركي، إنه حتى الآن وقعت 6 هزات أرضية في ولاية قهرمان مرعش، تجاوزت شدتها 6 درجات، كان أكبرها بقوة 6.6 درجات.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا زلزال زلزال جنوبي تركيا ولاية غازي عنتاب ولاية قهرمان مرعش

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