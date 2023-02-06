ترند “زلزال” يتصدر.. ومغردون يتداولون فيديوهات لسقوط مبان في تركيا

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “زلزال” الترند، صباح اليوم، بعد وقوع زلزال عنيف في تركيا.

وتداول مغردون العديد من الفيديوهات التي توضح قوة الزلزال وتأثيره الكبير.

ومن بين الفيديوهات، فيديو يرصد تأرجح “نجفة” معلقة في السقف بشكل غريب.

انهيار مبنى

كما وثق فيديو لحظة انهيار مبنى خلال ثوان معدودات جراء الزلزال.

وعلق مغرد قائلاً: في غمضة عين، لا طيارة ولا صاروخ ولا ناتو ولا بالون ولا عدة ولا غيره ولا لحقوا يتصلوا يحذروا.

وتابع آخر: انهارت مبانٍ بأكملها في جنوب ‎#تركيا، مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في الساعة الماضية، والذي أرسل أيضًا موجات صدمة إلى سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وقبرص، لا نعرف عدد القتلى.

وأصيب المواطنون الأتراك بحالة من الهلع والخوف الشديد، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبيل فجر اليوم الاثنين، وتسبب في مصرع ما لا يقل عن 25 شخصًا من تركيا وسوريا في حصيلة أولية لعدد ضحايا الزلزال.

مصرع 25 شخصًا في تركيا وسوريا

أعلنت مصادر حكومية تركية وسورية عن مصرع 25 شخصًا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا حسب حصيلة جديدة، وفقًا لـ”العربية”

وكان حاكم إقليم عثمانية التركي قد أعلن عن مصرع 5 أشخاص على الأقل بعد الزلزال الذي ضرب تركيا قبيل الفجر، وانهيار 34 مبنى.

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