مواطنون أتراك يوثقون من منازلهم لحظة الزلزال الذي هز تركيا (فيديو)

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وثّق مواطنون أتراك اللحظات الأولى العصيبة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا، قبيل فجر اليوم الاثنين، وقالوا إنه استمر دقيقة وحطم النوافذ وتسبب بأضرار مادية.

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مصرع 21 شخصًا في تركيا وسوريا

أعلنت مصادر حكومية تركية عن مصرع 15 شخصًا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا حسب حصيلة جديدة، وفقًا لـ”العربية”

وكان حاكم إقليم عثمانية التركي قد أعلن عن مصرع 5 أشخاص على الأقل بعد الزلزال الذي ضرب تركيا قبيل الفجر، وانهيار 34 مبنى.

وقالت مصادر طبية سورية، إن 6 أشخاص قد لقوا مصرعهم في انهيار مبان سكنية في ريفي حلب وإدلب جراء زلزال تركيا.

فيما قال مسؤول أمني تركي إن 17 مبنى انهار في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال ووجود العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، وإصابة عشرات آخرين.

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الرئيس التركي يعلن حالة التأهب

وكان زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات قد ضرب جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب، فجر الاثنين، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، مخلفاً قتلى وجرحى إثر تهدم عدد من المباني. وقد شعر بالهزات القوية سكان كل من سوريا والعراق ولبنان ومصر.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع الوحدات والمؤسسات في البلاد في حالة تأهب بعد الزلزال العنيف.

المباني المدمرة جنوب شرق البلاد

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني مدمرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد.

وقد شعر بهذا الزلزال سكان اليونان وقبرص والعراق وسوريا ولبنان ومصر وأرمينيا. وتلت الزلزال هزات ارتدادية أقل قوةً.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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