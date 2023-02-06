عاجل.. مصرع 21 شخصًا وإصابة العشرات بزلزال عنيف في تركيا (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مصادر حكومية تركية عن مصرع 15 شخصًا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا قبيل الفجر، وانهيار 34 مبنى، حسب حصيلة جديدة، وفقًا لـ”العربية”.

مصرع 6 سوريين

وفي السياق نفسه، قالت مصادر طبية سورية، إن 6 أشخاص قد لقوا مصرعهم في انهيار مبان سكنية في ريفي حلب وإدلب جراء زلزال تركيا.

فيما قال مسؤول أمني تركي إن 17 مبنى انهار في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال ووجود العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، وإصابة عشرات آخرين.

زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات

وكان زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات قد ضرب جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب، فجر الاثنين، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، مخلفاً قتلى وجرحى إثر تهدم عدد من المباني. وقد شعر بالهزات القوية سكان كل من سوريا والعراق ولبنان ومصر.

الرئيس التركي يعلن حالة التأهب

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع الوحدات والمؤسسات في البلاد في حالة تأهب بعد الزلزال العنيف.

وقال وزير الداخلية التركي إن آخر هزة ارتدادية قوتها 6.4 درجات وضربت ولاية غازي عنتاب، فيما طلب من المواطنين إفساح المجال لسيارات الاسعاف وفرق الإنقاذ. وأعلن بالقول: “نحن في حال تأهب وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ للمناطق المتضررة”.

ووفقًا للمركز الأمريكي، فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي (01:17 بتوقيت جرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم. من جهته.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال قوته 7.9 درجة وقد هز وسط تركيا على عمق عشرة كيلومترات.

أما هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية فقدّرت قوة الزلزال عند 7.4 درجة وقالت إنه وقع قرب مدينة كهرمان ماراس بجنوب تركيا.

وأظهرت صور بثتها محطة “تي. آر. تي” الحكومية وقوع أضرار بمبان وتجمع الناس في شوارع تغطيها الثلوج.