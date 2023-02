المشاهد الأولى لانهيار المباني عقب زلزال تركيا (فيديو وصور)

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال هز وسط تركيا ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وتابع المركز أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة على مقياس زيختر، بينما قدّر مركز الزلازل الأمريكي شدة زلزال تركيا بـ7.9 درجات.

Here are the first images from Türkiye's Kahramanmaras province where a 7.4-magnitude earthquake struck earlier pic.twitter.com/9ahR2lzTQZ

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 6, 2023