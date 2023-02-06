المشاهد الأولى لانهيار المباني عقب زلزال تركيا (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

أذاعت قناة “تي. آر. تي” التركية المشاهد الأولى عقب زلزال الذي ضرب تركيا اليوم بقوة 7.4 درجة في مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم الاثنين.

وأظهرت المشاهد المتداولة انهيار عدد من المباني السكنية جنوبي البلاد بسبب الزلزال.

ووفقًا للصور، التي بثتها المحطة الحكومية فقد وقعت أضرار بمبان، وتجمع الناس في الشوارع.

قالت وكالة “رويترز”، إن زلزالاً بقوة 7.7 درجة بمقياس ريختر ضرب تركيا.

بينما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن زلزالاً بقوة 7.4 درجات ضرب ناحية بازارجيك من محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

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وتابعت الوكالة إن سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر والأردن شعروا بهذه الهزة الأرضية ليل الأحد-الاثنين.

وتلت الهزة الأولية، هزة ارتدادية أقل قوةً.

وقد عمد بعض سكان بيروت على إخلاء عمارتهم خوفاً من تضررها جراء الهزة.

ووفقًا لـ”سكاي نيوز”، فقد تعرضت مناطق في القاهرة وعدد من المحافظات المجاورة لهزة أرضية شعر بها السكان ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح مدى وقوة الهزة أو مصدرها.

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