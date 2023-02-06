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المشاهد الأولى لانهيار المباني عقب زلزال تركيا (فيديو وصور)

المشاهد الأولى لانهيار المباني عقب زلزال تركيا (فيديو وصور)

المشاهد الأولى لانهيار المباني عقب زلزال تركيا (فيديو وصور)
٠٥:٥٦:٤٣ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أذاعت قناة “تي. آر. تي” التركية المشاهد الأولى عقب زلزال الذي ضرب تركيا اليوم بقوة 7.4 درجة في مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم الاثنين.

وأظهرت المشاهد المتداولة انهيار عدد من المباني السكنية جنوبي البلاد بسبب الزلزال.

ووفقًا للصور، التي بثتها المحطة الحكومية فقد وقعت أضرار بمبان، وتجمع الناس في الشوارع.

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قالت وكالة “رويترز”، إن زلزالاً بقوة 7.7 درجة بمقياس ريختر ضرب تركيا.

بينما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن زلزالاً بقوة 7.4 درجات ضرب ناحية بازارجيك من محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.
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5 دول يشعرون بالزلزال

وتابعت الوكالة إن سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر والأردن شعروا بهذه الهزة الأرضية ليل الأحد-الاثنين.

وتلت الهزة الأولية، هزة ارتدادية أقل قوةً.

وقد عمد بعض سكان بيروت على إخلاء عمارتهم خوفاً من تضررها جراء الهزة.

ووفقًا لـ”سكاي نيوز”، فقد تعرضت مناطق في القاهرة وعدد من المحافظات المجاورة لهزة أرضية شعر بها السكان ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح مدى وقوة الهزة أو مصدرها.

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الزلزال يهز وسط تركيا

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال هز وسط تركيا ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وتابع المركز أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة على مقياس زيختر، بينما قدّر مركز الزلازل الأمريكي شدة زلزال تركيا بـ7.9 درجات.

وأصيب 22 شخصًا بجروح من جرّاء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب شمال غربي تركيا، أواخر نوفمبر، بحسب ما أفادت السلطات التركية والمعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

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وحدّد المعهد الأمريكي وقتها مركز الزلزال على بُعد 170 كيلومترا شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق ضحل.

ويستخدم المعهد “عمقا ثابتا” يبلغ 10 كيلومترات عندما تكون بيانات الزلزال الأولية “أضعف من أن يمكن حسابها”، بحسب الموقع الإلكتروني للمعهد.

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