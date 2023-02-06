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70 % منها تعويضات.. حلّ 561 قضية ضد “الكهرباء”

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70 % منها تعويضات.. حلّ 561 قضية ضد “الكهرباء”

70 % منها تعويضات.. حلّ 561 قضية ضد “الكهرباء”

70 % منها تعويضات.. حلّ 561 قضية ضد “الكهرباء”
٠٧:١٥:٤١ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت لجنة فض المنازعات إنها تمكنت من حل 561 قضية مرفوعة ضد شركة الكهرباء 70% منها قضايا تعويض، والتي كان مجموعها 393 قضية.

تفاصيل قضايا التعويض

ووفقًا للّجنة، فقد كانت هذه القضايا خلال العام الماضي، وشملت نزع ملكية، أو أجرة المثل، أو إضرار، كما بلغت قضايا الإزاحة 129 قضية، منها إزاحة أجزاء من الشبكة أو معدات من موقع يقع ضمن ملكية خاصة أو نقلها أو إزالتها، بينما كانت قضايا فواتير الكهرباء 90 قضية، وقضايا الإيصال 45 قضية، وشملت إيصالاً أو إعادة الخدمة الكهربائية، إضافة إلى قضايا أخرى بلغ عددها 55 قضية، ليبلغ مجموع القضايا المنظورة 561 قضية منها 341 قضية مرحلة من العام السابق، وفقًا لـ”الوطن”.

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هدف اللجنة

وقامت اللجنة بعقد جلسات عن طريق الاتصال المرئي عن بعد؛ تسهيلا على أطراف الدعاوى، وذلك بإضافة أسلوب الترافع بتبادل المذكرات بين الأطراف إلى أسلوب الترافع الحضوري بالاتصال المرئي عن بعد والإجابة عن أي استفسار وحل جميع المشكلات التي قد تؤثر على إمكانية حضور الجلسات عن بعد، كما أتاحت خدمة التواصل المستمر والسريع مع الأطراف عن طريق الوسائل المختلفة.

وخلال العام تم تحقيق 100% نسبة إنجاز القضايا المنتهية مقارنة بعدد القضايا المنظورة، وعدد القضايا المنتهية مقارنة بعدد القضايا الواردة فقط تم إنجازها بنسبة 155%، وعدد القضايا المنتهية مقارنة بالعام السابق تم الإنجاز بنسبة 126%.

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القضايا المنظورة من لجنة المنازعات

عدد القضايا المنظورة: 561

قضايا تعويض: 393 قضية

وقضايا الإزاحة: 129 قضية

وبلغت قضايا فواتير الكهرباء: 90 قضية

قضايا الإيصال: 45 قضية

أما القضايا الأخرى فبلغت: 55 قضية

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