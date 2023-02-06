عاجل.. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب تركيا ويشعر به سكان هذه الدول

وأصيب 22 شخصًا بجروح من جرّاء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب شمال غربي تركيا، أواخر نوفمبر، بحسب ما أفادت السلطات التركية والمعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وحدّد المعهد الأمريكي وقتها مركز الزلزال على بُعد 170 كيلومترا شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق ضحل.

ويستخدم المعهد “عمقا ثابتا” يبلغ 10 كيلومترات عندما تكون بيانات الزلزال الأولية “أضعف من أن يمكن حسابها”، بحسب الموقع الإلكتروني للمعهد.