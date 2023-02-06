منها عدم إرهاق الطلاب.. 11 توصية مهمة من “التعليم” أيام الاختبارات

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم مجموعة من التوصيات المهمة لمديري التعليم، تتعلق بإجراءات الاختبارات، تمنح خلالها الطلاب الفرصة للتفوق والريادة في اختباراتهم الدراسية.

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11 توصية من “التعليم” أيام الاختبارات

ومن أهم هذه التوصيات التي وضعتها الوزارة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، وفقًا لـ”عكاظ”:

1 – صلاحية تأخير ساعة الاختبارات أو تقديمها بما يتناسب مع الأحوال الجوية، والظروف الطارئة.

2 – وضع جداول الاختبارات بعناية تامة ومشاركة الطلاب في إعدادها على أن تنسق المواد من حيث الصعوبة والسهولة بالشكل الذي لا يرهق الطلاب.

3 – ألا يختبر الطالب في أكثر من مادتين في اليوم الواحد، في جلستين منفصلتين.

4 – تُجرى الاختبارات الشفهية والمعملية في الأيام الثلاثة الأولى التي تسبق الاختبارات التحريرية على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

5 – تبدأ الاختبارات الساعة السابعة صباحاً في فصل الصيف والسابعة والنصف في فصل الشتاء.

6 – إعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية ويشمل المواد التحريرية ومواد التقويم التكويني والمواد التي لها جانبان.

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إدراج جداول الاختبارات في نظام نور

7 – إدراج الجدول بعد اعتماده من مديري ومديرات المدارس في نظام «نور» الإلكتروني وإعلانه.

8 – تسليم كل طالب وطالبة نسخة من الجدول قبل وقت كاف من بدء الاختبارات.

9 – يكون موعد خروج جميع الطلاب من المدرسة أيام الاختبارات بعد الانتهاء من الاختبار وفي وقت موحد، ويمنع خروجهم بين الفترتين.

10 – على مدير المدرسة إشعار أولياء الأمور بمواعيد خروج الطلاب من الاختبارات.

11 – يٌكلف منسوبو المدرسة بالمناوبة طيلة أيام الاختبارات حتى انصراف آخر طالب.

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