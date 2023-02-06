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إيران تنشئ مصنعًا للطائرات المسيرة في روسيا

إيران تنشئ مصنعًا للطائرات المسيرة في روسيا

إيران تنشئ مصنعًا للطائرات المسيرة في روسيا
٠٣:٠٩:٣٩ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سافر وفد إيراني رفيع المستوى إلى روسيا، في أوائل يناير الماضي، لزيارة موقع مفترض لبناء مصنع للطائرات المسيرة، والوقوف على تفاصيل كيفية بدء المشروع وتشغيله.

صفقة قيمتها مليار دولار 

وحسب “القبس”، أشار مسؤولون إلى أن مصنع الطائرات المسيرة الجديد يعد جزءاً من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وإيران، لافتين إلى أن موسكو “زودت طهران بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا”.

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قيود على التصدير

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها “ستنظر في اتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض قيود على التصدير”، لمعالجة مسألة وجود مكونات من دول غربية بما في ذلك الولايات المتحدة مستخدمة في الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي تم بيعها لروسيا لتستخدمها في غزو أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في وقت سابق: “يعد أمن سلسلة التوريد أمرا مهما بشكل خاص في مثل هذه الحالة لضمان أن البائعين يعرفون إلى أين تتجه منتجاتهم، للتأكد من أننا نشارك المعلومات بالشكل المناسب وذات الصلة مع القطاع الخاص أيضا”.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية روسيا طائرات مسيرة إيرانية مصنع إيراني موسكو

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