لتجنب الانتفاخ.. تجنب الإكثار من هذه الأطعمة

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تحتوي بعض الأطعمة على الكثير من الكربوهيدرات غالباً ما تساهم في زيادة الغازات التي تجعلك تشعر بالانتفاخ.

وأعد موقع health الطبي قائمة بمجموعة من الأطعمة التي تسبب الغازات والانتفاخ، وهي:

1- الأطعمة المالحة

تشير الخبيرة سينثيا ساس إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء، مما قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.

2- التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، ويحتوي أيضاً على الفركتوز والسوربيتول والسكريات، وقد لا يستطيع الكثير من الناس تحملها.

3- البروكلي والملفوف واللفت

يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات والغنية بالألياف باستمرار إلى الحصول على جهاز هضمي أقوى وأكثر صحة وأقل عرضة للانتفاخ.

4- منتجات الألبان

إذا شعرت بالغازات بعد تناول بضع شرائح من الجبن أو وعاء من الحبوب مع الحليب، فقد تكون مصاباً بعدم تحمل اللاكتوز، مما يعني أن جسمك يفتقر إلى الإنزيمات اللازمة لتفكيك اللاكتوز.

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5- البقوليات

تعرف الفاصوليا، مع العدس وفول الصويا والبازلاء، بالأطعمة المسببة للغازات.

وعلى الرغم من أنها تحتوي على البروتين، فإنها تحتوي أيضاً على السكريات والألياف التي لا تستطيع أجسامنا امتصاصها.

6- القمح

الغلوتين هو بروتين موجود بشكل شائع في منتجات القمح، مثل أنواع مختلفة من الخبز والمعكرونة.

7- البصل والثوم

البصل والثوم ممتلئان بألياف قابلة للذوبان تسمى الفركتان، ويعاني بعض الناس من عدم تحمل هذه الألياف، على غرار عدم تحمل الغلوتين.