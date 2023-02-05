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تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى السادسة مساءً
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تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى السادسة مساءً

تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى السادسة مساءً

تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى السادسة مساءً
٠٢:٥٨:١٢ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء اليوم الاثنين، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما الطرق السريعة على كل من منطقة مكة المكرمة والباحة وعسير.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على عسير والباحة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.

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بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، بمشيئة الله تعالى.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

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