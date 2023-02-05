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غواصون أمريكيون يبحثون عن حطام المنطاد الصيني
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غواصون أمريكيون يبحثون عن حطام المنطاد الصيني

غواصون أمريكيون يبحثون عن حطام المنطاد الصيني

غواصون أمريكيون يبحثون عن حطام المنطاد الصيني
٠٢:٥٢:٥٦ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عمل غواصون في البحرية الأمريكية على تحديد موقع أجزاء رئيسية من حطام بالون التجسس الصيني الذي أسقطته مقاتلة أمريكية، على بعد ستة أميال قبالة ساحل ساوث كارولينا.

تستغرق أياما 

وقال مسؤول دفاعي إن جهود انتشال المكونات الرئيسية للمنطاد، التي من المتوقع أن تستغرق أياما، بدأت بعد وقت قصير من تفجير البالون.

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وصلت بعد وقت قصير 

وأضاف المسؤول أن سفينة تابعة للبحرية وصلت إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من إسقاط المنطاد، كما تم إرسال سفن أخرى تابعة للبحرية وخفر السواحل إلى الموقع، بعدما كانت في حالة تأهب، حسب “sawtberiut”.

للتجسس على أماكن حساسة

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.

وأضاف المسؤول أن المنطاد الصيني واحد من أسطول من مناطيد المراقبة التي استخدمتها الصين للتجسس في سماء خمس قارات، مشيرا إلى أن المقاتلة الأمركية إف-22 أسقطت المنطاد بصاروخ واحد فقط.

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إسقاط منطاد صيني غواصون من البحرية الأمريكية منطاد صيني وزارة الدفاع الأمريكية

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