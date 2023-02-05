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“الحمادي” يوضح أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة
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“الحمادي” يوضح أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة

“الحمادي” يوضح أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة

“الحمادي” يوضح أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة
٠٢:١٧:٣٩ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر عبدالعزيز الحمادي الخبير التقني، والمهتم بنشر المعرفة الرقمية، تفاصيل الوظائف التقنية الأكثر طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة.

وتشمل هذه المجالات “تقنيات التطوير، والتصميم، وأتمتة العمليات، والشبكات وتحليل البيانات، ومجال الأمن الإلكتروني، وتقنيات الحوسبة”.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة ما يلي:

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*Back-end dev

*User centered design

*Autonomous Tech

*Process automation

*AI/ML

*Extended reality

*IT QA

*IT PM

*IT Product Management

*Data Analytics

*Networking

*Cybersecurity

*DLT

*computing (Cloud, edge, quantum)

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وفي وقت سابق، نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مستخدمي أجهزة الماك باستخدام بعض البرامج المفيدة.

وقال الحمادي، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “إذا عندك جهاز ماك؟ ما هي البرنامج إلي تنصح بتحميله؟”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي: “هذه أفضل البرامج لمن يستخدم أجهزة الماك:

• PDF Expert: تصفح وتعديل الـPDF

• ToothFairy: تبديل السماعات

• Parallels: تشغيل الويندوز على الماك

• Downie: تحميل الفيديو من أي موقع

• OneNote: التدوين

• Camtasia: مونتاج

• SpaceDrop: نقل الملفات

• Bandwidth+: معلومات اتصال الإنترنت

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