ردة فعل طفل يسمع الأصوات لأول مرة في حياته بعد زراعة قوقعة بالأذن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق رد فعل طفل يسمع الأصوات لأول مرة في حياته بعد زراعة قوقعة في أذنه.

وظهر والد الطفل يحمله داخل عيادة الطبيب، وفجأة بعد تشغيل الصوت، بدأ الطفل في الصراخ خوفا من الأصوات التي يسمعها لأول مرة.

وحاول والد الطفل تهدئته رويدا رويداً بسبب حالة الخوف التي انتابت الطفل بعد سماع الأصوات لأول مرة في حياته.

ما هي قوقعة الأذن؟

يذكر أن قوقعة الأذن، هي جهاز إلكتروني يحسن السمع، وقد تكون خيارًا مناسبًا للأشخاص المصابين بفقدان السمع الحاد نتيجة وجود تلف في الأذن الداخلية ولا يمكنهم السمع باستخدام المعينات السمعية.

وعلى عكس المعينات السمعية التي تقوم بتضخيم الصوت، فإن الغرسة القوقعية تتجاوز الأجزاء التالفة من الأذن لتوصيل إشارات صوتية إلى العصب السمعي.

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وتستخدم الغرسات القوقعية معالجًا صوتيًا يتم تركيبه خلف أذنك،. ويلتقط المعالج الإشارات الصوتية ويرسلها إلى جهاز استقبال يُزرع تحت الجلد خلف الأذن.

استقبال الأصوات

ويرسل جهاز الاستقبال الإشارات إلى الأقطاب الكهربائية المزروعة في الأذن الداخلية التي تشبه شكل القوقعة (قوقعة الأذن).

وتحفز هذه الإشارات العصب السمعي، والذي يوجهها بعد ذلك إلى الدماغ، ويفسر الدماغ تلك الإشارات كأصوات، لكن هذه الأصوات لن تكون مثل الأصوات التي نسمعها في الوضع الطبيعي.

ويستغرق الأمر وقتًا وتدريبًا لتعلم تفسير الإشارات المتلقاة من قوقعة الأذن، وفي خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر من بدء الاستخدام، يحرز معظم الأشخاص المستخدمين للغرسات القوقعية تقدمًا كبيرًا في فهم الكلام.

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