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الفوزان: قيادة السيارة بسرعة يحملك مسؤولية جسيمة
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الفوزان: قيادة السيارة بسرعة يحملك مسؤولية جسيمة

الفوزان: قيادة السيارة بسرعة يحملك مسؤولية جسيمة

الفوزان: قيادة السيارة بسرعة يحملك مسؤولية جسيمة
٠٢:٠٧:٠٧ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن قيادات السيارات بسرعة تحمل مرتكبها مسؤولية جسيمة.

تحمل مسؤولية الأرواح 

وقال الفوزان إن الذي يقوم سيارة يحب عليه أن يخاف الله في نفسه أولا، ويخاف من تحمل مسؤولية الأرواح والذمم.

وأوصي الذين لا يحسنون القيادة بشكل تام بألا يقودوا السيارات، لئلا يهلكوا أنفسهم أو غيرهم.

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وأجاب الفوزان، في وقت سابق عن سؤال قال: “إذا تسبب أحد في حادث مروري، وتوفي شخص في الحادث، وقدّر المرور أن المتسبب في الحادث عليه 50% من الحادث، فهل عليه أن يدفع نصف الدية، أم يدفعها كاملة؟”.

حسب قرار القضاء

وقال الفوزان في إجابة السؤال، إن المتسبب في الحادث المروري عليه من الدية ما قرره المرور، لكن الأمر يقرره القاضي، فحسبما يقرر القاضي يكون على المتسبب.

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