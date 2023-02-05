ناسا: اكتمال القمر يظهر بشكل مميز في هذه الأيام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن القمر يظهر مكتملا في طور البدر، خلال اليومين المقبلين، وأوضحت أن اكتمال القمر يعد فرصة لالتقاط الصور المميزة.

دعوة للمشاركة الصور

وقالت “ناسا” في تغريدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: “هل التقطت من قبل صورة مميزة للقمر.. شاركها معنا”.

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صور لمجرة حلزونية

وعرضت ناسا، في وقت سابق، صورا جديدة التقطها التليسكوب الفضائي جيمس ويب، أظهرت حقلاً مزدحماً من المجرات والنجوم، مع مجرة حلزونية بعيدة تبرز بتفاصيل مذهلة.

والمجرة الكبيرة المسماة LEDA 2046648، واضحة جداً في صورة التلسكوب بحيث يمكن رؤية أذرعها الحلزونية الفردية، حسب “البيان”.

تبعد نحو مليار سنة ضوئية

ويعد هذا المستوى من التفاصيل أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن المجرة المعنية تقع في كوكبة هرقل التي تبعد أكثر من مليار سنة ضوئية عن الأرض وعن التلسكوب. وتُظهر الصورة أيضاً مجموعة من المجرات والنجوم الأخرى.