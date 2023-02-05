“ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها”.. نهاية صادمة لراقصة عادت لملهى بعد اعتزالها

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حذّر القرآن الكريم من النكوث في العهد والعودة للمعاصي بعد التوبة والإقلاع عنها، حيث قال الله تعالى: ” ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا”.

وفي واقعة صادمة لراقصة مصرية كانت قد قررت الاعتزال، لكنها عادت إلى الكافيه الذي كانت تترد عليه، ليعاجلها الموت بعد ساعات من عودتها وتدخين الشيشة.

نهاية صادمة:

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرتها وسائل إعلام مصرية اصطحبت الراقصة صديقتها بمنطقة المهندسين بالجيزة، وتوجهت إلى الكافيه، ففوجئ العمال وإدارة الكافيه بحضورها، لأنها هي إحدى زبائن المحل، وأشهر راقصات الأفراح الشعبية والملاهي الليلة.

العجيب أنها كانت ترتدي حجابا كاملا وملابس محتشمة، لكن ذهولهم لم يستمر طويلًا، فقد طلبت كعادتها شيشة تفاح.

وقد شعرت راقصة المهندسين المعتزلة بالإعياء، فطلبت الشيك وتولت صديقتها الحساب، وغادرتا إلى الصيدلية المجاورة، حيث أخبرت الصيدلي الموجود بأن قدميها لا تكادان تتحملان وزنها.

موت مفاجيء:

وبعد قياس الضغط إلى مقياس ينذر بالخطر، طلب منها التوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى.

وقد ساءت حالتها في السيارة الخاصة، التي تولت صديقتها قيادتها،حيث تباطأت دقات قلبها، ووجدت صعوبة في التنفس.

وفور وصولهما المستشفى، أسرع الممرضون إليها وحملاها إلى غرفة الطوارئ، ليعلن طبيب الطوارئ وفاتها من اللحظة الأولى.

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