مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. 14 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بمكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين، 15 رجب 1444 هجرية، الموافق 6 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:56، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:48 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 15 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:39

المدينة – 5:42

الرياض – 5:13

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:50

المدينة – 3:47

الرياض – 3:19

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:14

المدينة – 6:11

الرياض – 5:42

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:44

المدينة – 7:41

الرياض – 7:12

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