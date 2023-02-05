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إنقاذ يخت من أمواج عاتية في أمريكا وعلى متنه كانت المفاجأة

إنقاذ يخت من أمواج عاتية في أمريكا وعلى متنه كانت المفاجأة

إنقاذ يخت من أمواج عاتية في أمريكا وعلى متنه كانت المفاجأة
٠١:٣٧:٥٤ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، أذاعته وسائل إعلام أمريكية، وتداولها رواد السوشيال ميديا عبر “تويتر”، تدخل فرق الإنقاذ، لانتشال يخت وسط أمواج عاتية على نهر كولومبيا في الولايات المتحدة.

عملية إنقاذ خطيرة

وأرسل اليخت نداء استغاثة بسبب الأحوال الجوية المتقلبة، وتدخل رجال خفر السواحل الذين أطلقوا قوارب النجاة.

ووصلت أطقم الطائرات إلى مكان الحادث لتجد السفينة تتعثر في الأمواج، التي صعدت من خطورة عملية الإنقاذ باستخدام القارب، لذلك قرر الطاقم إنزال سباحين الإنقاذ.

فقدت توازنها وانقلبت 

وأظهر الفيديو أن المركب فقدت توازنها وانقلبت عدة مرات في الماء، لكن رحال خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ الشخص الذي كان على متنها.

وجرى نقل الشخص جواً إلى قاعدة خفر السواحل أستوريا حيث كان ينتظر لتقييم حالته الصحية وعلاجه.

مجرم خطير على متن المركب

اكتشفت السلطات الأمريكية أن الشخص الذي عثر على متن اليختوإنقاذه هو مجرم خطير هارب من العدالة، كما أن اليخت نفسه مسروق،  فحولوه للسجن.

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الكلمات الدلالية:
أخبار أمريكا أمواج عاتية إنقاذ مجرم إنقاذ يخت نهر كولومبيا

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