العنصري حارق المصحف يعود خائبًا للدنمارك.. وهكذا استقبله مسلمو كوبنهاجن (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

عاد المتطرف والعنصري المقيت “راسموس بالودان” أدراجه إلى الدانمارك بعد قيامه بحرق المصحف الشريف في السويد.

مسلمو كونهاجن

مسلمو العاصمة كوبنهاجن قابلوا فعله الحاقد بصوت هو أعلى وأقوى وأعمق، صوت القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف (قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا).ويظهر الفيديو اصطفاف المسلمون في صفوف وهم يحملون نسخا من المصحف الشريف ويهللون بالتكبير، في حين تظهر الشرطة مصطفة في المقابل لأجل حماية المتطرف العنصري.

أغضب المسلمين

وكان المتطرف بالودان قد تسبب في غضب عارم للعالم الإسلامي بعد حصوله على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم.

وقال التليفزيون السويدي الحكومي حينها إن الصحفي السويدي تشانج فريك عرض على بالودان حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وضمن له تغطية جميع النفقات.

وقال فريك إنه دفع ثمن تصريح التظاهرة الذي تم الحصول عليه من الشرطة وأنه سيمارس حقه في تغطيتها بوصفه صحفيا.

يحمل ولاعة الحقد والكراهية ويعود أدراجه إلى الدانمارك

بالودان العنصري المتطرف يحرق المصحف الشريف في كوبنهاجن

مسلمو المدينة يقابلون فعله الحاقد بصوت هو أعلى وأقوى وأعمق، صوت القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه… (قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا). pic.twitter.com/pY45iGlG2J — د. عثمان عثمان (@DrOthmano) February 5, 2023

اقرأ أيضا

فضيحة مدوية.. حارق المصحف بالسويد له علاقات جنسية مع أطفال قُصّر