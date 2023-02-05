الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هجوم إلكتروني واسع النطاق يستهدف خوادم كمبيوتر بأنحاء العالم
“الحمادي” يوضح أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة
ردة فعل طفل يسمع الأصوات لأول مرة في حياته بعد زراعة قوقعة بالأذن (فيديو)
ناسا: اكتمال القمر يظهر بشكل مميز في هذه الأيام
إيران تغرق في الأوهام وتتحدث عن محاولات أمريكية “فاشلة”
الفوزان: قيادة السيارة بسرعة يحملك مسؤولية جسيمة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

العنصري حارق المصحف يعود خائبًا للدنمارك.. وهكذا استقبله مسلمو كوبنهاجن (فيديو)

العنصري حارق المصحف يعود خائبًا للدنمارك.. وهكذا استقبله مسلمو كوبنهاجن (فيديو)

العنصري حارق المصحف يعود خائبًا للدنمارك.. وهكذا استقبله مسلمو كوبنهاجن (فيديو)
٠١:٣٥:٤٠ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

عاد المتطرف والعنصري المقيت “راسموس بالودان” أدراجه إلى الدانمارك بعد قيامه بحرق المصحف الشريف في السويد.

مسلمو كونهاجن

مسلمو العاصمة كوبنهاجن قابلوا فعله الحاقد بصوت هو أعلى وأقوى وأعمق، صوت القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف (قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا).ويظهر الفيديو اصطفاف المسلمون في صفوف وهم يحملون نسخا من المصحف الشريف ويهللون بالتكبير، في حين تظهر الشرطة مصطفة في المقابل لأجل حماية المتطرف العنصري.

أغضب المسلمين

وكان المتطرف بالودان قد تسبب في غضب عارم للعالم الإسلامي بعد حصوله على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم.
وقال التليفزيون السويدي الحكومي حينها إن الصحفي السويدي تشانج فريك عرض على بالودان حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وضمن له تغطية جميع النفقات.

وقال فريك إنه دفع ثمن تصريح التظاهرة الذي تم الحصول عليه من الشرطة وأنه سيمارس حقه في تغطيتها بوصفه صحفيا.

 

اقرأ أيضا

فضيحة مدوية.. حارق المصحف بالسويد له علاقات جنسية مع أطفال قُصّر

الكلمات الدلالية:
السويد المصحف الشريف حارق المصحف راسموس بالودان

مواد ذات صلة

المزيد
«الجوازات» تكشف حقيقة دراسة إلغاء «رسوم المرافقين»

«الجوازات» تكشف حقيقة دراسة إلغاء «رسوم المرافقين»

٠٨:٠٢ م، الخميس، ٢١ سبتمبر ٢٠١٧
(فيديو) صاحب “عربة تسوق” يُربك “ساهر” بجدة

(فيديو) صاحب “عربة تسوق” يُربك “ساهر” بجدة

٠٨:١٦ ص، الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠١٤
«العمل» تمنع 19 مهنة عن الوافدين

«العمل» تمنع 19 مهنة عن الوافدين

١٠:١٤ م، السبت، ١٥ أغسطس ٢٠١٥
ولي ولي العهد يأمر بوظيفة وسيارة لـ«جرمان القحطاني» (فيديو)

ولي ولي العهد يأمر بوظيفة وسيارة لـ«جرمان القحطاني» (فيديو)

٠٩:٣٢ م، السبت، ٠٦ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *