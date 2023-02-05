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إيران تغرق في الأوهام وتتحدث عن محاولات أمريكية “فاشلة”
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إيران تغرق في الأوهام وتتحدث عن محاولات أمريكية “فاشلة”

إيران تغرق في الأوهام وتتحدث عن محاولات أمريكية “فاشلة”

إيران تغرق في الأوهام وتتحدث عن محاولات أمريكية “فاشلة”
٠٢:١٤:١٠ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسعى إيران إلى بث رسائل طمأنة زائفة لمواطنيها، وربما للنظام نفسه، بأنها تسير على الدرب السليم، وأنها تخوض حربا مزعومة مع أمريكا والدول الغربية.

فزاعة إيرانية 

ويستخدم النظام الإيراني هذه الفزاعة، ككل الأنظمة الديكتاتورية المتسلطة، لتخويف شعوبها، وإيهامها بأن الدولة تحارب الأعداء.

200 طريقة لإسقاط الملالي!

وحسب “إيران إنترناشيونال” قال ممثل المرشد وخطيب جمعة طهران، أحمد خاتمي، إن: “الولايات المتحدة حشدت كل معاهد البحوث في العالم وطرحت 200 طريقة للإطاحة بنظامنا، لكنها جميعا باءت بالفشل”.

وأضاف خاتمي مدافعًا عن أحكام إنهاء حياة المتظاهرين: “نرحب بالنقد، لكن لماذا يثيرون ضجة عند تنفيذ حكم الله ضد من يحاربون الله”.

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النظام لا يريد الإصلاح

على الجانب الآخر، وجه الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، انتقادات لنظام خامنئي، وقال: “بالإمكان تقديم قائمة طويلة من مقترحات الإصلاح وتحديد أولوياتها وجدولتها حسب الشروط والمتطلبات. لكن ما يثير الشك أنه لا يوجد ما يدل على رغبة النظام في تصحيح وتجنب أخطائه”.

الكلمات الدلالية:
أخبار إيران احتجاجات إيران علي خامنئي محمد خاتمي

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