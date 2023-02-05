السبع: سناب شات يدعم ميزة منع الاهتزاز في التصوير (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني، عبدالله السبع، أن ميزة منع الاهتزاز أصحبت متاحة الآن في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات.

وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: إنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:

– الضغط على علامة ( + ).

– ثم الضغط على خيار وضع استقرار الفيديو

– عند التفعيل تجد حالة استقرار أثناء التصوير

وأشار السبع، إلى أن الميزة حاليا مفيدة ومتاحة في لدى جميع المستخدمين ومفيدة لمن يمارس التصوير أثناء الحركة أو أثناء الرياضة.

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ميزة لزيادة المتابعين

وفي وقت سابق، أعلنت الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة جديدة في تطبيق سناب شات تعمل على زيادة المتابعين والمشاهدات.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة وصلت لسناب شات للمشتركين في سناب بلس فقط”.

وأضاف الحربي، أن هذه الميزة وصلت للبعض فقط، وستصل تباعاً لجميع المستخدمين بشكل تدريجي.

وأشار سالم الحربي “هذه الميزة اسمها ميزة تعزيز القصة، وتضيف الكثير من المتابعين والمشاهدات، ولذلك إذا كانت عندك فيديوهات ضع عنواناً مناسباً لها يجذب المتابعين وترفع من خلاله المشاهدات”.

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من ميزة جديدة في تحديث سناب شات الجديد تنتهك خصوصية المستخدم.

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