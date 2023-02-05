تعليم حائل تقرر تعليق الدراسة الحضورية ..اليوم الإثنين

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم حائل، تعليق الدراسة الحضورية غدا الاثنين في جميع مدارسها، واستمرارها عن بعد عبر منصة مدرستي.

حرصا على سلامة الجميع

وقال بيان الإدارة: “‏نظرًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ، فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الاثنين ١٥ /٧ / ١٤٤٤هـ عبر منصة مدرستي ( عن بعد ) في جميع مدارس منطقة حائل ، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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تعليق الدراسة الحضورية في الحدود الشمالية.. غدًا الإثنين

تعليم الحدود الشمالية

وقبل قليل ،قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية، تعليق الدراسة الحضورية، غدا الاثنين الموافق 6 من فبراير الجاري.

تعليق الدراسة:

وأصدرت الإدارة بيانا، قال: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية والتي تشمل منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق ‎#منصة_مدرستي ومنصة روضتي ليوم الاثنين 15-7-1444هـ بجميع مدارس ‎#تعليم_الحدود_الشمالية ؛ حرصًا على سلامة الجميع”.