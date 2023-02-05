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“الأمة بخير”.. أطفال جمعوا أنفسهم واصطفوا لأداء صلاة العصر في جماعة

“الأمة بخير”.. أطفال جمعوا أنفسهم واصطفوا لأداء صلاة العصر في جماعة

“الأمة بخير”.. أطفال جمعوا أنفسهم واصطفوا لأداء صلاة العصر في جماعة
١١:٤٠:٥٨ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعكس خيرية الأمة وحفاظها على إقامة عماد الدين وأداة الصلاة في وقتها.

وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر عدد من الأطفال الأفارقة مجتمعين يؤم بعضهم بعضاً في صلاة العصر.

ترتيب الصفوف:

وعلق الناشط الأفريقي ” يحيي آدم سانوغو” على الصورة بالقول:” وجدتهم قد اجتمعوا لصلاة العصر ..اطمئن حين ترى الأطفال يؤم بعضهم بعضاً في الصلاة وتقين أن الأمة بخير مع وجود الناشئة كهولاء”.

لكن تعكس الصورة زاوية أخرى من تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترتيب الصفوف وفق السنة النبوية، حيث اصطف الإمام وخلفه الأطفال ومن بعدهم البنات وفقا لترتيب الصفوف”.

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو حرص عدد من الشباب بأحد الأندية الشبابية، على أداء صلاة الجماعة في وقتها.

 

صفوف منتظمة

وظهر الشباب في الفيديو المتداول أثناء تأديتهم لصلاة العشاء، وقد تراصوا في صفوف منتظمة وقام أحدهم كإمام لهم في الصلاة.

وفي مشهد يدل على حرص هؤلاء الفتية، بارك الله فيهم، على صلاة الجماعة وأداءها في وقتها، فتراهم يهرولون من جانب الصفوف، ليستطيعوا اللحاق بالصف والصلاة.

وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال: (أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبد؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة) رواه أبو داود والترمذي.

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الكلمات الدلالية:
أطفال الاسلام دولة افريقية صلاة الجماعة

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