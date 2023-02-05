زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

تواصل – فريق التحرير:

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، وزير الدفاع الأوكراني أليسكي ريزنيكوف، وتعيين كيريلو بودانوف، مدير المخابرات العسكرية، وزيرا للدفاع.

تحقيقات في قضايا فساد

ويخضع مسؤولون أوكران، وقادة عسكريون، إلي تحقيقات متواصلة، في قضايا فساد، تكلم عنها الوزير السابق، في تصريح صدر قبل ساعات.

وجرى نقل ريزنيكوف إلى منصب وزاري آخر، وكان الوزير السابق، قال إنه لن يستقيل من منصبه إلا إذا أراد زيلينسكي ذلك.

اقرأ أيضا:

زيلينسكي يعتزم تغيير قيادات بأوكرانيا وقرارات بمنع السفر

تغيرات في مراكز قيادية

وفي وقت سابق، كشف نائب في البرلمان الأوكراني من حزب جولوس، ياروسلاف جيليزنياك، عن تغييرات محتملة في مراكز قيادية ووزارية في البلاد، بما في ذلك سيشمل ذلك تغيير وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، حسب “الشروق”.

وكتب جيليزنياك، على صفحته الخاصة على منصة تليجرام: “وزارة الدفاع قد تشملها تغييرات، ففي الوقت الراهن يقولون إن كيريل بودانوف من مديرية المخابرات الرئيسية، سيصبح خليفاً للوزير الحالي ريزنيكوف”.

وجرى اعتقال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، فاسيل لوزينسكي، وعزله من منصبه، بعد إدانته بسرقة 400 ألف دولار مخصصة لشراء مساعدات، بما في ذلك مولدات كهرباء، في وقت سابق، وفقا لمحققي مكافحة الفساد والمدعين العامين في أوكرانيا.