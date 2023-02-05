إطلاق نار على مروحية تابعة للأمم المتحدة في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

توفي عنصر أفريقي من قوات حفظ السلام الأممية شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأُصيب آخر بجروح بالغة أمس الأحد بسبب إطلاق نار على مروحيتهما.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الأمم المتحدة، أن الطائرة أُصيبت بطلقات نارية حوالى الساعة الثالثة ظهر أمس، أثناء توجّهها إلى غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، حيث تمكّنت أخيرًا من الهبوط.

يذكر أنه في وقت سابق تعرض الجنرال مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) وفريقه، من انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي، أثناء مرور قافلة تابعة للبعثة في احد الشوارع الرئيسية بمنطقة الحالي مدينة الحديدة.

وأوضح حينها أن الواقعة تجسد حجم الخطر الذي تمثله تلك الألغام على حياة وحاضر ومستقبل اليمنيين.

وكشفت الحادثة وقتها عن الخطر الداهم الذي تمثله الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل عشوائي، وهي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، في المدن والقرى والعزل والاحياء السكنية والمزارع والمساجد والطرق الرئيسية والأسواق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء.

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