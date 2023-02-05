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فيديو يحبس الأنفاس.. تمساح يطارد غزالًا وسط بحيرة تنتهي بشكل غير متوقع

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فيديو يحبس الأنفاس.. تمساح يطارد غزالًا وسط بحيرة تنتهي بشكل غير متوقع

فيديو يحبس الأنفاس.. تمساح يطارد غزالًا وسط بحيرة تنتهي بشكل غير متوقع

فيديو يحبس الأنفاس.. تمساح يطارد غزالًا وسط بحيرة تنتهي بشكل غير متوقع
١١:٤٢:٢٥ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لغزال يهرب من الموت المحقق وسط بحيرة بعدما طارده تمساح ضخم.

وأظهر الفيديو كيف تحدى الغزال كل العوامل حيث سبح في المياه بسرعة كبيرة ونجا من بين فك التمساح بأعجوبة قبل أن يصل إلى الشاطئ.

قفز فوق الماء

ودفع الخوف الغزال للقفز على الماء بطريقة مدهشة وغريبة للهروب من التسماح الذي كان يلاحقه بسرعة كبيرة، لكنه (الغزال) استطاع التفوق عليه بالسباحة في الماء والخروج سالمًا إلى بر الأمان.

وحاز الفيديو على مشاهدات كبيرة وإعجاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الإرادة والتحدي يفعلان المستحيل.

وقبل ذلك كان رجل تعرض لهجوم شرس من قبل أحد التماسيح أثناء تواجده على بحيرة مليئة بالتماسيح في مدينة ميكا بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشرت وسائل إعلام ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادث المرعب، والذي فقد فيه الرجل ويدعى “إيريك ميردا”، ذراعه جراء ذلك الحادث.

وفي الآونة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت امرأة أخرى تبلغ من العمر 77 عامًا لهجوم تمساح بالقرب في ليكوود.

وفي يوليو، قتل اثنان من التماسيح امرأة في بركة بالقرب من منزلها في مقاطعة ساراسوتا.

الكلمات الدلالية:
بحيرة تمساح غزال منوعات

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