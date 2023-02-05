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جامعة الحدود الشمالية تعلن تحويل الدراسة لنظام التعليم عن بعد.. غداً
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جامعة الحدود الشمالية تعلن تحويل الدراسة لنظام التعليم عن بعد.. غداً

جامعة الحدود الشمالية تعلن تحويل الدراسة لنظام التعليم عن بعد.. غداً

جامعة الحدود الشمالية تعلن تحويل الدراسة لنظام التعليم عن بعد.. غداً
١٠:٤٨:٢٣ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة الحضورية، وتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد غدا.

الدراسة عن بعد

وقال الجامعة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية د. محمد بن يحيى الشهري، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 2023/2/6م، بمقر الجامعة بعرعر وفروعها برفحاء وطريف والعويقيلة”.

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وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية، تعليق الدراسة الحضورية، غدا الاثنين الموافق 6 من فبراير الجاري.

تعليق الدراسة الحضورية

وأصدرت الإدارة بيانا، قال: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية والتي تشمل منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق ‎#منصة_مدرستي ومنصة روضتي ليوم الاثنين 15-7-1444هـ بجميع مدارس ‎#تعليم_الحدود_الشمالية ؛ حرصًا على سلامة الجميع”.

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