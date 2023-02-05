طعن امرأة في هولندا وقبض عليه في بلجيكا

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وألقت الشرطة البلجيكية، اليوم الأحد، القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 31 عامًا في حادثة طعن امرأة بمدينة ديلفت الهولندية، بعد مطاردة في بلجيكا.

وفاة امرأة وإصابة 2 آخرين

وأعلنت الشرطة الهولندية أن مهاجما مسلحا بسكين طعن امرأة تبلغ من العمر 33 عاما حتى الموت، وأصاب امرأة أخرى ورجل بجروح خطيرة في مدينة ديلفت الهولندية صباح اليوم الأحد.

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شاهدة تروي تفاصيل

وقالت إحدى سكان المنطقة للشبكة العامة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي “خرجت من الكنيسة ورأيت المرأة تصرخ. ذهبت إليها فجاء رجل يجري بسكين”، حسب “اليوم”.

وأضافت أنها تمكنت من الاقتراب من المرأة بعد مغادرة المهاجم مسرح الجريمة فوجدتها على الرصيف تنزف بشدة، وقد أصيبت بطعنات في مختلف أنحاء جسدها.

تحقيقات الشرطة

وخضع المشتبه به إلى التحقيق، حيث قام المحققون باستجواب الرجل، الذي يعتقد أنه ارتكب الهجوم بسبب نزاع في علاقة بينه وبين المجني عليها.

وقد تم نقل رجل، 55 عاما، وامرأة، 57 عاما، إلى مستشفى لتلقي العلاج من جروح أصيبا بها.