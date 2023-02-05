توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وأتربة تعيق الرؤية على الشرقية تستمر للغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على المنطقة الشرقية، تستمر حتى مساء يوم غد الاثنين، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة وأتربة مثارة وغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتحديداً على كل من النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء الغد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

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حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول ليلاً على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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