طبيب يكشف طريقة بسيطة تساعد على اكتشاف الإصابة بالسرطان

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يعد مرض السرطان من أكثر أسباب الوفاة في العالم، والذي ينتشر بين الصغار والكبار، ولكن يمكن التغلب عليه إذا تم اكتشافه مبكرًا.

وفي هذا الإطار، كشف أخصائي الأورام ورئيس قسم العلاج الكيميائي في موسكو عن طريقة مناسبة تساعد الشخص على معرفة احتمال إصابته بالسرطان.

طريقة اكتشاف السرطان

قال فيديانين – حسب وكالة سبوتنيك- : “يمكن لأي شخص تحديد مرض الأورام بنفسه بشكل مستقل عن طريق أورام التوطين البصري، على سبيل المثال، الغدد الثديية والخصيتين والجلد والغشاء المخاطي للفم”.

تجاوز المرحلة الأولى

يواصل الطبيب قوله: غالبًا ما تظهر أعراض المرض عندما يكون الورم قد تجاوز بالفعل المرحلة الأولى، لذلك من الأفضل الخضوع لفحوصات منتظمة، على سبيل المثال، كجزء من الفحص الطبي والذي يتضمن الفحص للكشف عن الأورام غير المصحوبة بأعراض.

علامات تُنذر بالإصابة

وتابع الخبير بالقول: “من الضروري الانتباه إلى بعض الأعراض العامة: فقدان الوزن غير المبرر، والتعب، وانخفاض الهيموغلوبين ، وعسر الهضم والسعال وضيق التنفس، ومتلازمة الألم ، ووجود تكوينات إضافية في الأنسجة الرخوة وفي تجويف البطن، مشددا على أن كل هذه الأعراض هي سبب للقيام بمجموعة معينة من الفحوصات.

وأضاف الخبير بالقول: “إذا استمرت الشكوك حول مرض الأورام، يقوم الطبيب بإحالة المريض إلى مركز رعاية الأورام للمرضى، الذي يمكن أن يحسن بشكل كبير عملية العلاج ويسرعها ويبسطها بالنسبة للمريض”.

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