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خبير تقني يكشف عن خرائط مفيدة في البر بدون إنترنت (فيديو)

خبير تقني يكشف عن خرائط مفيدة في البر بدون إنترنت (فيديو)

خبير تقني يكشف عن خرائط مفيدة في البر بدون إنترنت (فيديو)
١٠:٤٦:٢٠ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن خرائط مفيدة أثناء التنزه في البر للوصول للوجهة المطلوبة بدقة وسهولة وبدون الإنترنت.

وقال عبدالرحمن الهادي، عبر حسابه في “تويتر”: “تعمل هذه الخدمة بدون انترنت وأبراج، وفيها كل الفياض والشعاب والأودية وغيرها”.

وتابع “تستطيع تحفظ المواقع وتعرف الإحداثيات وتشاركها ويعلمك التضاريس وأماكن هطول الأمطار وغيرها الكثير”.

وأشار الخبير التقني عبدالرحمن الهادي إلى أنه يمكن الحصول على خدمات البرنامج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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خرائط الحركة المرورية

وفي وقت سابق، وقبل أشهر، أطلقت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور خلال مشاركتها في حج هذا العام، تطبيقاً إلكترونياً بعنوان “خرائط الحركة المرورية لحج 1443هـ” يحتوي على شرح تفصيلي عن الحركة المرورية في مكة المكرمة و المشاعر المقدسة.

وتضمن التطبيق معلومات عن خرائط الحركة المرورية والإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة من الأمن العام فيما يخصها.

وأتاحت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور استخدام الخرائط التفاعلية التطبيق على الأجهزة الذكية ، والتعرف على التعليمات حول استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية والاستفادة منه في البحث والطباعة والتجول ضمن الخريطة، والحصول على الإجابات الأكثر شيوعاً، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)  .

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الكلمات الدلالية:
الإنترنت خرائط خرائط للبر عبدالرحمن الهادي

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