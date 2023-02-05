وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عمان

تواصل – واس:

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم إلى عاصمة سلطنة عُمان، مسقط.

استقبال رسمي

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار مسقط الدولي، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

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وزير الخارجية يغادر الكويت بعد زيارة رسمية

مغادرة الكويت

غادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة الكويت بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سموه بمطار الكويت الدولي، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت.

كما كان في وداعه، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية الكويتية ومنسوبي سفارة المملكة في الكويت.