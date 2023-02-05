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مستشار أسري يحذر: 10 عوامل وسلوكيات تدمر الحياة الزوجية
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مستشار أسري يحذر: 10 عوامل وسلوكيات تدمر الحياة الزوجية

مستشار أسري يحذر: 10 عوامل وسلوكيات تدمر الحياة الزوجية

مستشار أسري يحذر: 10 عوامل وسلوكيات تدمر الحياة الزوجية
١٠:٤٦:٢٧ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله السلمان من بعض العوامل والسلوكيات التي قد تتسبب في تدمير الحياة الزوجية، وتهدد بانهيارها.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من مدمرات الحياة الزوجية ما يلي:

– الحوار السلبي بين الزوجين

– قلة الاحترام

– الاستهزاء

– عدم تقدير جهود الزوج أو الزوجة

– إدمان النقد

– التجاهل

– كثرة التذمر

– المقارنات مع الغير

– عدم تخصيص وقت لشريك الحياة

– عدم وجود أوقات تنزه أو حضور برامج مشتركة بين الزوجين أو ممارسة هوايات محببة لهما

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أسباب الخلافات الزوجية

وفي وقت سابق، أوضح مجلس شؤون الأسرة بعض الأسباب التي تؤدي إلى وجود خلافات زوجية حول تربية الأبناء.

وأضاف المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أسباب الاختلافات حول تربية الأبناء تشمل:

– طبيعة الشخصية

– أسلوب حياة الطرفين قبل الزواج

– عدم تحديد المبادئ الأساسية

– ضعف التفاهم

– اختلاف التوجهات.

ونوه أن مجالات الاختلاف تشمل: “تفضيل جنس على حساب آخر، والاختلاف على اسم المولود، والاختلاف في طريقة التربية والعقاب، وكذلك التحكم في هوايات وتخصصات الأبناء”.

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الكلمات الدلالية:
الحياة الأسرية الزوج الزوجة عبدالله السلمان مستشار أسري

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