بريطانيا تعاني أزمة اقتصادية مستمرة وشركات تتعرض للإفلاس

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توقع مراقبون أن يشهد عام 2023 موجة من انهيار آلاف من الشركات البريطانية مع استمرار تكلفة أزمة المعيشة، خاصة بعد أن كشف آخر التقديرات أن عدد الشركات التي باتت على وشك الإفلاس قفز بأكثر من الثلث نهاية العام الماضي.

قروض على الشركات

وذهبت التوقعات بارتفاع العدد بسبب تسديد الشركات القروض التي حصلت عليها خلال جائحة كوفيد، وانخفاض الاستهلاك، والمشكلات الناجمة عن خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

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تجارة بريطانيا تتراجع

وعلق مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قائلا “إن تجارة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 14 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، في الوقت الذي وجدت فيه الحكومة البريطانية صعوبة في إنهاء المفاوضات التجارية مع الاقتصادات الكبيرة مثل الهند والولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، فالاقتراض الحكومي وصل إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة، تحديدا في ديسمبر الماضي، مدفوعا في ذلك بتكلفة الدعم الحكومي المقدم في مجال استهلاك الطاقة، وارتفاع تكلفة فوائد الديون نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة.

وبلغ الاقتراض البريطاني في ديسمبر فقط 27.4 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى اقتراض في ديسمبر منذ عام 1993.